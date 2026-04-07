martes, abril 7, 2026
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LEVANTAN BLOQUEO TRAS DENUNCIAS DE EXTORSIÓN CONTRA LA GUARDIA NACIONAL

Luego de horas de tensión, ejidatarios de Xbonil, Santa Lucía, Constitución, Concepción y Pablo García liberaron la carretera federal 186, en el tramo Xpujil–Escárcega, a la altura de Xbonil, tras la intervención de autoridades estatales.

El bloqueo surgió como medida de presión ante presuntos abusos y actos de extorsión atribuidos a elementos de la Guardia Nacional destacados en el ejido Chichonal.
Los pobladores exigieron la presencia del comandante responsable del destacamento para establecer acuerdos y frenar los señalamientos que, afirman, se han vuelto constantes.

Aunque las autoridades sostienen que las acciones de seguridad buscan combatir la caza furtiva en la región, los ejidatarios aseguran que han sido víctimas de abusos, lo que refleja un creciente clima de desconfianza hacia quienes deberían garantizar su protección.

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