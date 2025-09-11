BAJA MATRÍCULA ESCOLAR TIENE EN RIESGO A ENTRE 30 Y 40 ESCUELAS Y AFECTA A UNOS 20 MAESTROS: SNTE

Sergio Flores Gutiérrez, secretario general de la Sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expresó que la disminución de la matrícula escolar en diversos planteles del Estado ha provocado la reubicación de docentes, situación que ya afecta a alrededor de 20 maestros en la entidad y mantiene en riesgo a entre 30 y 40 escuelas en todos los niveles.

Advirtió que la ciudad capital concentra el mayor número de casos, aunque también se han detectado planteles en riesgo en Municipios como Carmen, Calakmul y Calkiní.

“Estamos hablando de un 50 a 60% de escuelas que enfrentan baja matrícula. Es un tema delicado, pero nuestra prioridad es doble: garantizar el derecho a la educación de los niños y proteger los derechos laborales de los maestros”, afirmó.

Flores Gutiérrez explicó que este fenómeno no es exclusivo de Campeche, sino una problemática nacional derivada de factores como el descenso en la natalidad y los cambios en el crecimiento poblacional, que han reducido la presencia de alumnos en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria e incluso en educación indígena.

“Tenemos escuelas con apenas 15 ó 20 alumnos, lo que genera que el área de planeación de la Secretaría de Educación ajuste las estructuras ocupacionales y eso impacta directamente en la permanencia de maestros en los planteles”, indicó.

Flores Gutiérrez detalló que en algunos casos los docentes han sido enviados a distintas escuelas en periodos muy cortos, lo que ha causado inconformidad entre el magisterio, aunque subrayó que los movimientos se realizan dentro de la misma zona escolar para no afectar sus derechos laborales.

Explicó que el SNTE mantiene mesas de trabajo con las autoridades educativas, para evitar cierres de escuelas y fusionar grupos, medida que reduciría aún más el número de plazas docentes.