¡CLASES DE MECÁNICA A SHEINBAUM! SI EL MANUAL DE TU AUTO MARCA PREMIUM, FALLARÁ SI LE ECHAS MAGNA

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, la mujer mecánica identificada como Mamá Mecanic explicó usando un pistón de auto por qué la solución que dio la presidenta Claudia Sheinbaum de echar gasolina magna en vez de premium no es la solución, ya que si el manual del vehículo indica que debes echarle la segunda, si no lo haces habrá fallas en el motor.

En el pistón se genera una mezcla de aire con combustible que tiene que ser comprimida o presionada para que cuando llegue la chispa pueda detonar y empujarlo para mover un eje que a su vez hará lo propio con las ruedas y los demás sistemas del auto, detalló.

Así, si no le echas el combustible indicado, en vez de impulso será un freno y vendrá el cascabeleo, es decir, tu auto perderá potencia y se encienden el check engine y el EPC (Control de potencia eléctrica), porque la gasolina no está soportando la compresión de este motor, por lo tanto, si tu auto necesita premium, esa gasolina tienes que comprar, recalcó Mamá Mecanic.