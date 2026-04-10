 “PUDISTE HABER CORTADO EL CICLO REPRODUCTIVO DE ESTAS AVES”: VETERINARIA CRITICA A ELIZA LA YUCA.

La doctora Gloria Cortez, veterinaria, alzó la voz en redes sociales para denunciar el comportamiento de la influencer yucateca Elisa La Yuca, luego de la difusión de un video en el que presuntamente alteró a una parvada de flamencos dentro de una zona de reserva ecológica al utilizar música a alto volumen.

De acuerdo con la especialista, más allá de una “funa” en redes, se trata de una denuncia por un acto que pudo afectar gravemente a la fauna silvestre, al recordar que este tipo de espacios están protegidos y cualquier alteración puede tener consecuencias directas en los ecosistemas.

Gloria Cortez explicó que el incidente ocurre en plena temporada de reproducción, por lo que el estrés provocado a las aves podría impedir que regresen a sus nidos, afectando el desarrollo de huevos y, en consecuencia, interrumpiendo el ciclo reproductivo de los flamencos.

La veterinaria también cuestionó que, pese a contar con una amplia audiencia en plataformas digitales, la creadora de contenido argumentara desconocimiento de las normas ambientales, subrayando que habitar o visitar zonas cercanas a reservas naturales implica responsabilidad y respeto hacia la biodiversidad.