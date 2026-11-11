¡RECIBOS DE LUZ LLEGAN HASTA AL DOBLE! DENUNCIAN ENGAÑO POR SUBSIDIO ELÉCTRICO Y EXIGEN TARIFA JUSTA

La llegada de los primeros recibos de energía eléctrica sin el subsidio de temporada comenzó a generar inconformidad entre familias campechanas, algunas de las cuales reportan cobros de hasta el doble de lo que pagaban anteriormente, denunció el dirigente social Abraham Roberto, quien cuestionó las promesas incumplidas de las autoridades sobre una tarifa más económica.

El representante ciudadano señaló que ha recibido quejas de usuarios afectados por incrementos considerables en sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Mientras algunas familias reportan aumentos moderados, otras aseguran que el monto prácticamente se duplicó tras concluir el periodo de apoyo.

Abraham Roberto recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se planteó la posibilidad de mantener el subsidio durante todo el año o establecer la tarifa 1F para reducir el costo del servicio. Sin embargo, acusó que esas expectativas no se cumplieron y responsabilizó tanto al Gobierno Federal anterior como al Gobierno del Estado por la situación que enfrentan los consumidores.

El dirigente criticó que durante tres bimestres los usuarios reciban tarifas más bajas, pero que en los otros seis meses del año enfrenten cobros elevados. Ante ello, llamó a la ciudadanía a organizarse y manifestarse de manera multitudinaria para exigir condiciones de pago más justas.

Además de los incrementos, denunció la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, particularmente de torres que, según afirmó, presentan oxidación y deterioro en distintos tramos de la región. Advirtió que estas condiciones se vuelven más evidentes durante la temporada de lluvias, cuando se registran apagones frecuentes que afectan a las comunidades.