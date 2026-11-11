POLICÍAS LOCALIZAN A TRES ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN EDIFICIO ABANDONADO

– Apenas ayer martes, dos estudiantes menores de edad fueron sorprendidos en el Parque Acuático mientras ingerían bebidas alcohólicas a plena luz del día.

Este miércoles se registró otro incidente que involucró a estudiantes, luego de que tres alumnos de la Escuela Secundaria General Número 3 fueran asegurados por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, tras ser localizados en el interior de un edificio abandonado sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, entre el plantel educativo y el estadio Cruz Azul.

La movilización policiaca se originó tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de jóvenes que presuntamente realizaban actos indebidos dentro del inmueble, por lo que los uniformados acudieron para verificar la situación.

Los agentes ingresaron al edificio y realizaron un recorrido de inspección hasta localizar a los tres estudiantes en la parte más alta de la construcción, donde permanecían al momento de la intervención. Posteriormente, los adolescentes fueron trasladados en una patrulla hasta su escuela, donde quedaron bajo resguardo de la directora en turno para que se determinaran las medidas correspondientes.