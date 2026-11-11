SILENCIO DEL INE ANTE CAMPAÑAS Y PINTAS ANTICIPADAS PONE EN DUDA LA IMPARCIALIDAD, ACUSAN

-“La Isla no es propiedad de una sola persona”

Las autoridades electorales podrían generar sospechas de favoritismo hacia determinado partido político, si no toma medidas para investigar y sancionar las irregularidades que se cometen con campañas fuera de los tiempos electorales, advirtió Daisy María Briseño Rosado, dirigenta de la Unión de Locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), y advirtió que la Isla no es propiedad de una sola persona.

Cuestionó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de las autoridades electorales estatales, al señalar que existen denuncias sobre actividades de promoción política anticipada que, a su consideración, no han recibido la atención correspondiente.

Además, reveló que recientemente encontró la pinta con un corazón rojo en la pared de su domicilio sin que lo haya autorizado, ante lo cual exigió respeto a la propiedad privada y a los derechos de los ciudadanos.

Briseño Rosado sostuvo que ningún partido político debe estar por encima de la ley, mientras las autoridades tienen la obligación de vigilar y, cuando corresponda, sancionar estas prácticas, independientemente de quien las realice.

Llamó a garantizar condiciones de imparcialidad y legalidad rumbo al proceso electoral de 2027, al señalar que la ciudadanía debe tener la libertad de decidir sin imposiciones ni actos que vulneren sus derechos.