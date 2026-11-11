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LEY DE MOVILIDAD DE LAYDA FUE HECHA AL VAPOR Y ABRIÓ LA PUERTA A DEMANDAS DE UBER, ACUSA EXDIRECTOR DE ARTEC

San Francisco de Campeche.- La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Campeche, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román y publicada en julio de 2023, fue elaborada al vapor y contiene inconsistencias que han perjudicado a los transportistas y abierto la puerta a demandas de Uber, acusó Jorge Luis López Gamboa, exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC).

El exfuncionario aseguró tener conocimiento de entre dos y tres demandas promovidas por Uber debido a contradicciones en las publicaciones del Periódico Oficial, situación que atribuyó a una mala planeación de la Consejería Jurídica y a las prisas del Gobierno estatal por aprobar una legislación que, afirmó, no se ajustó a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

López Gamboa señaló que los transportistas enfrentan pagos extraordinarios al Gobierno estatal y seguros elevados, mientras cuestionan que las plataformas digitales no estén sujetas a las mismas obligaciones. Por ello, consideró necesario que el Gobierno, el Congreso y la Consejería Jurídica resuelvan primero las demandas y posteriormente armonicen la ley con la participación de los transportistas, a fin de establecer condiciones equitativas y evitar mayores afectaciones a los ciudadanos.

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