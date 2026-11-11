“NO HAY EMPLEO EN CAMPECHE”; CONDUCTORES DE PLATAFORMAS PIDEN APOYO AL CONGRESO PARA REGULARIZAR APLICACIONES

—No debe ser de manera homogénea con los taxistas, porque trabajamos en campos diferentes, recalcan.

San Francisco de Campeche.- Integrantes de la agrupación “Conductores por la Movilidad de Todos” llegaron al Congreso del Estado para entregar un pliego petitorio y solicitar un diálogo con los legisladores, a fin de trabajar en conjunto en la regularización de los servicios de transporte mediante aplicaciones tecnológicas, aunque no de manera homogénea con los taxistas, “porque trabajamos en campos diferentes”.

Con una pancarta en la que piden diálogo institucional y señalan que no son ladrones, los conductores, por voz de Octavio Rodríguez, explicaron que entregaron el documento en las oficinas de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) y en Palacio de Gobierno, y que la última instancia a la que acudieron fue la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, con el propósito de que las autoridades los atiendan y se logre una pronta regularización en beneficio de todos.

Reconocieron que, desafortunadamente, su labor ha sido satanizada por quienes han trabajado toda su vida como taxistas, pero señalaron que la falta de oportunidades laborales los obliga a insistir en la regulación para que exista empleo para todos, pues muchas personas en edad productiva no logran conseguir trabajo en el Estado.

Por último, recalcaron: “Le estamos dando duro, pues aquí un trabajador de tiempo completo cubre al día de 10 a 12 horas, y es una chamba honorable y buena, por eso es justo actualizar el marco regulatorio donde influya la opinión de conductores y ciudadanía”.