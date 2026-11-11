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ALISTEN ABRIGOS, PRONOSTICAN TORMENTAS PARA HOY EN CAMPECHE Y FRENTE FRÍO PARA EL VIERNES EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

San Francisco de Campeche.- Una vaguada extendida desde Centroamérica y el Caribe hasta la Península de Yucatán generará lluvias de moderadas a muy fuertes en la región, con riesgo de encharcamientos e inundaciones locales. Además, se prevé la llegada de un frente frío para el viernes, que causaría temperaturas mínimas de entre 15 y 20 grados Celsius, alertó Meteorología Yucatán.

Para Campeche se prevén tormentas muy fuertes dispersas (50 a 75 milímetros), principalmente en la zona norte, mientras que el resto del territorio registrará chubascos moderados a fuertes (5 a 50 mm). La temperatura máxima será de entre 28 y 34 grados Celsius; la mínima para el jueves, de 22 a 26 grados, con vientos del este-noreste de 10 a 35 kilómetros por hora.

En Yucatán se esperan tormentas muy fuertes dispersas (50 a 75 mm), principalmente en el oriente y sur de la entidad, mientras que en el resto del Estado se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes (5 a 50 mm). La temperatura máxima será de entre 29 y 34 grados Celsius; la mínima para el jueves, de 21 a 24 grados, con vientos del este-noreste de 10 a 30 km/h.

En Quintana Roo se prevén tormentas muy fuertes dispersas (50 a 75 mm), concentradas en la zona sur, y lluvias moderadas a fuertes (5 a 50 mm) en los demás municipios. La temperatura máxima será de entre 27 y 32 grados Celsius; la mínima para el jueves, de 21 a 25 grados, con vientos del este-noreste de 10 a 30 km/h.

El reporte meteorológico indica que el ambiente inestable no cesará a mitad de semana y anticipa que las precipitaciones continuarán con intensidad considerable hasta el fin de semana, debido al posible arribo de un nuevo frente frío a la región durante la jornada del viernes.

EL FRENTE FRÍO

La probabilidad de que el frente frío alcance la Península se mantiene muy alta: un 80 por ciento en los próximos tres días y el mismo porcentaje en los próximos cinco días. Sus efectos serían lluvias con acumulados de fuertes a intensos, de entre 25 y 50 milímetros; un evento de “norte” ligero, con vientos moderados a fuertes y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, así como olas de más de dos metros de altura en las zonas costeras.

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