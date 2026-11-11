¿Y LA SEGURIDAD DE LAYDA Y MARCELA? ASALTAN A ABUELITO EN SU NEGOCIO

San Francisco de Campeche.- Mientras la gobernadora Layda Sansores San Román y su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, insisten en que nuestro Estado es seguro, a través de una publicación en la página Mascotas en Campeche se denunció el asalto a un abuelito en su negocio, ubicado en la colonia Morelos 2, específicamente en la calle Villa Mercedes. El atraco, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió ayer alrededor de las ocho de la noche.

En las imágenes, el presunto responsable ingresa al establecimiento sin quitarse el casco de motociclista y porta lo que parece ser un arma blanca, con la que amaga a la víctima para obligarla a entregarle el dinero de las ventas del día. Posteriormente, se apodera de otros productos.

La publicación estuvo acompañada del siguiente texto: “Buenas noches a todos los que puedan leer esta publicación, la noche de hoy, desafortunadamente asaltaron a mi papá con un arma blanca en su negocio que está en la colonia Morelos 2, en la calle Villa Mercedes, alrededor de las 8 pm. Quisiera si me pudieran ayudar a reconocer al tipo y poder prevenir a los vecinos y comerciantes cercanos a la colonia Cumbres, Villa Cabra, Josefa o los alrededores del Estado de Campeche”.

La persona que realizó la publicación reveló que interpusieron la denuncia correspondiente y esperan que las autoridades hagan su trabajo y castiguen al responsable. Además, agregó: “Afortunadamente mi papá se encuentra bien, fue el susto y lo material. Hay una crisis económica en el Estado pero nada justifica los actos de este señor. Por favor si pudieran compartir y proporcionar información se los agradeceríamos bastante”.