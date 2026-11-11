TRAS EL ESCÁNDALO DE TADDEI, SHEINBAUM ARREMETE CONTRA EL IFE Y EL INE Y EXIGE INVESTIGAR IRREGULARIDADES EN LAS ELECCIONES DE 2006 Y 2012

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra el IFE y el INE al afirmar que “ese instituto tiene, por lo menos, una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006”.

La mandataria nacional cuestionó la credibilidad de las autoridades electorales, y señaló presuntas irregularidades en los comicios de 2006 y 2012.

Además, exigió investigar los contratos que, afirmó, propiciaron la formación de un monopolio en beneficio de determinados proveedores.

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