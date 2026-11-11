MÓNICA FERNÁNDEZ PRESENTA PUNTO DE ACUERDO PARA EXIGIR AL IMSS E ISSSTE INFORMES SOBRE FALTA DE ESPECIALISTAS Y PACIENTES AFECTADOS

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Mónica Fernández Montúfar, propuso un punto de acuerdo donde exige al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que informen de cuántos especialistas carecen y cuántos pacientes resultan afectados por esta situación.

Lamentó que el acuerdo IMSS-Bienestar no beneficie a nadie, pues, al igual que en el Issste, hay pacientes a quienes les exigen ir a otros Estados para que les realicen exámenes, lo que implica gastos que muchas veces no pueden sufragar y varios casos concluyen en decesos. “Es injusto e inhumano”, recalcó.