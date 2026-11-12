DETIENEN A TRAILERO CON CARGAMENTO DE CARBÓN DE DUDOSA PROCEDENCIA

-Conductor es trasladado hasta la FGR en la capital del Estado.

Un conductor de tráiler fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) después de que presuntamente no lograra acreditar la procedencia legal de un cargamento de carbón vegetal que transportaba por el municipio de Champotón.

Los hechos ocurrieron cuando agentes estatales realizaban revisiones de rutina en un filtro de seguridad y marcaron el alto al operador de un tráiler Kenworth, color blanco, con placas federales.

Durante la inspección, los policías solicitaron al conductor abrir el remolque y descubrieron que transportaba carbón vegetal. Al requerirle la documentación correspondiente, el hombre presuntamente incurrió en contradicciones y no pudo justificar el traslado de la mercancía, por lo que fue detenido.

Con apoyo de otras unidades policiacas, el tráiler y su cargamento fueron escoltados hasta la ciudad de Campeche, donde el conductor quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

La movilización provocó el cierre parcial de la prolongación de la calle Pedro Moreno, donde fue estacionada la pesada unidad antes de su traslado a un corralón. Mientras tanto, el sujeto ingresó a las instalaciones de la FGR, donde las autoridades determinarán su situación jurídica.