APUESTAN POR EVENTOS DEPORTIVOS PARA REACTIVAR EL TURISMO: OFRECERÁN INSCRIPCIONES GRATIS A GOLFISTAS QUE SE HOSPEDEN EN HOTELES

Con el propósito de atraer más visitantes y fortalecer la actividad económica durante el cierre de 2026, el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo presentó la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo Campeche 2026, que contempla eventos deportivos y promociones para incrementar la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes.

José Luis Sosa Limón, presidente del Consejo Consultivo Deportivo, explicó que uno de los principales objetivos es lograr que los deportistas permanezcan más días en Campeche, en lugar de visitar la entidad únicamente durante las competencias.

Como parte de esta estrategia, anunció que los participantes de un torneo de golf podrán obtener su inscripción completamente gratuita si comprueban que se hospedarán en un hotel desde el jueves hasta el domingo, aunque la competencia se desarrollará únicamente el viernes.

El beneficio estará condicionado a presentar un comprobante de alojamiento en un establecimiento hotelero, por lo que no aplicará para quienes utilicen plataformas de hospedaje. La intención es incentivar las reservaciones y ampliar la estancia de los visitantes durante el fin de semana.

Sosa Limón destacó que la propuesta también busca que los deportistas conozcan los atractivos turísticos de la capital campechana y aprovechen los servicios disponibles, con el fin de generar mayores oportunidades económicas para los sectores hotelero, restaurantero y turístico.