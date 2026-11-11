“LE TIRA LA BOLITA A SDUMOP”; ÁNUAR DÁGER NO GARANTIZA LA SEGURIDAD NI LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TEATRO DEL JAGUAR

—Cada responsable de obra debe contar con los estudios y dictámenes correspondientes, insiste ante la pregunta de si tiene conocimiento de que esa obra cumple con los estudios de riesgo.

San Francisco de Campeche.- Ánuar Dájer Granja, secretario de Protección Civil, evitó confirmar que la construcción del Teatro del Jaguar cuenta con los estudios de riesgo e impacto ambiental, al señalar que esa responsabilidad corresponde a la Secretaría de Obras Públicas, a través de la licitación que realizó, “y seguramente ellos están haciendo todos los análisis”.

“Nosotros estaremos al pendiente en el tema de dictamen de análisis de riesgo por parte del proyecto y ellos tienen que realizar las obras de mitigación, como cualquiera que construya algo en esta o cualquier ciudad de México”.

Dájer Granja insistió en que existe un dictamen de análisis de riesgo solicitado por Obras Públicas y, ante la pregunta de si es necesario realizar trabajos de cimentación en dicho proyecto, contestó: “Ellos están realizando todos los estudios para que la cimentación sea la adecuada, y en Tamarindos hay estudios de análisis de riesgo”.

Al preguntarle nuevamente si la zona del Teatro del Jaguar está bien compactada y si cuenta con los estudios necesarios para ejecutar el proyecto, el funcionario respondió que cada responsable de una construcción o de un centro donde confluyan más de 20 personas debe contar, en el caso de las edificaciones, con un plan de emergencias, análisis de riesgo y dictámenes correspondientes, mientras que los inmuebles ocupados por personas deben tener un programa interno de protección civil.