ARTEC ADJUDICA CONTRATO DE 14.4 MILLONES DE PESOS A UN SOLO PARTICIPANTE EN LICITACIÓN PÚBLICA

San Francisco de Campeche.- La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) adjudicó un contrato por 14 millones 450 mil pesos a José del Carmen Paredes Gómez, quien fue el único participante en una licitación pública estatal para desarrollar una plataforma digital de gestión del transporte y digitalizar 750 mil imágenes de documentos relacionados con la operación del servicio durante los últimos cinco años.

De acuerdo con el acta de adjudicación y emisión de fallo de la Licitación Pública Estatal número ARTEC-001-2026, fechada el 26 de agosto de 2026, el procedimiento recibió una sola propuesta económica, presentada por Paredes Gómez, por un monto de 12 millones 456 mil 896.55 pesos antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El contrato contempla dos servicios principales: el diseño, desarrollo, instalación y puesta en operación de una plataforma para el Sistema de Gestión de Transporte, así como la digitalización, clasificación e indexación de 750 mil imágenes correspondientes a expedientes y documentos administrativos acumulados durante los últimos cinco años.

La documentación establece que la convocatoria fue publicada el 10 de agosto de 2026, mientras que la junta de aclaraciones se efectuó el día 19 y la presentación y apertura de propuestas tuvieron lugar el 25 de agosto. Un día después, la ARTEC emitió el fallo favorable al único licitante, con un plazo de entrega de 150 días naturales.

Según el dictamen, José del Carmen Paredes Gómez cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases, por lo que la dependencia determinó adjudicarle la partida única del procedimiento.

Sin embargo, el hecho de que una contratación superior a los 14 millones de pesos haya contado con un solo participante abre interrogantes sobre el nivel de competencia en el proceso, así como sobre los criterios utilizados para determinar que la propuesta representaba las mejores condiciones económicas y técnicas para el Estado.

El acta señala que la adjudicación se realizó conforme a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, economía e imparcialidad, aunque las dos páginas del documento no incluyen un desglose individual del costo de cada servicio contratado.

En el procedimiento participaron funcionarios de la ARTEC, entre ellos Doris Libertad Chuc Ching, titular de la Unidad Administrativa; Lourdes Alexandra Campos Bernés, directora Jurídica; Israel Ramón Briceño Olivares, director de Planeación, y Fernando José Rodríguez Duarte, director de Inspección y Vigilancia.

También intervino Yair Abraham Pereyra Pérez, auxiliar del Órgano Interno de Control de la ARTEC, en representación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La adjudicación ocurre en un contexto de inconformidad entre conductores de plataformas digitales, quienes han solicitado a la ARTEC mayor claridad en las reglas de operación del transporte y la apertura de mesas de diálogo para resolver los conflictos derivados de la regulación del servicio.