ACUSA QUE SU SOBRINO LA DEJÓ SIN SUELDO Y DESPIDIÓ A SU HIJA CON DISCAPACIDAD DEL DIF DE CHAMPOTÓN

Champotón.- En sillas de ruedas, vulnerable de salud tras varias cirugías y por momentos sin poder contener el llanto, la adulta mayor y viuda María Luisa Castillo Martínez denunció que el presidente del DIF Municipal de Champotón, Luis Ruibal Santini, quien es su sobrino y esposo de la alcaldesa Claudeth Sarricolea, la despidió junto con su hija, quien es una persona con discapacidad, de forma arbitraria.

A través de un video, María Luisa precisó que su esposo falleció el 2 de octubre de 2025, y que pese a notificar su estado de salud, la Administración municipal le suspendió sus percepciones salariales desde el 15 de diciembre de ese año, sin previo aviso ni justificación legal.

“Fuiste tú (Luis Ruibal) quien la orden de que me suspendiera el pago, y a mi hija le quitaste el trabajo malamente, y no tuviste h….s para decírmelo de frente, como yo lo estoy haciendo”, exclamó al borde del llanto, y pidió la intervención de la gobernadora Layda Sansores y de la propia alcaldesa Sarricolea.

María Luisa, quien actualmente se encuentra fuera de Champotón buscando recuperación médica, exigió también la intervención del DIF Estatal para que se le garantice un trato justo y el pago del finiquito conforme a derecho.