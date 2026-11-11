LAYDA DEFIENDE A MARCELA MUÑOZ E INSISTE QUE CAMPECHE ES DE LOS ESTADOS MÁS SEGUROS

Pese a los hechos de violencia que han sacudido a Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román volvió a defender a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y aseguró que la entidad se mantiene entre las más seguras del país, mientras persisten los cuestionamientos sobre los resultados de su estrategia de seguridad.

Lejos de reconocer las preocupaciones ciudadanas, la mandataria afirmó que los campechanos deberían sentirse orgullosos de la titular de Seguridad, porque, según dijo, dedica todo su tiempo a la corporación. Además, insistió en que Campeche es uno de los estados más seguros e incluso atribuyó al cónsul de Estados Unidos la afirmación de que ocupa el primer lugar. “Les duela donde les duela”, expresó ante las críticas.

Para respaldar su discurso, Sansores utilizó como ejemplo el homicidio múltiple ocurrido en una comunidad de Champotón, donde cuatro personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas. Aunque reconoció la gravedad del crimen, dijo que la Policía Estatal detuvo al responsable en aproximadamente cinco horas, como muestra de la eficacia de las autoridades.

Sansores San Román también señaló al consumo de alcohol como uno de los problemas graves de Campeche, pese a que su administración promueve celebraciones como Pirata Ron. Así, mientras la mandataria insiste en presumir resultados y respaldar a Marcela Muñoz, sus declaraciones vuelven a colocar en el debate la distancia entre el discurso oficial de seguridad y la gravedad de los crímenes que se registran en el estado.