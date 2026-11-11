CON 23 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA, CONGRESO APRUEBA EL REGRESO DE CARLOS UCÁN A SUS LABORES LEGISLATIVAS

El Congreso del Estado aprobó el retorno de Carlos Ucán Yam a sus actividades legislativas, luego de que la propuesta fuera sometida a consideración del pleno durante la sesión, tras solicitar licencia para participar en el proceso interno de Morena.

La votación registró 23 sufragios a favor, uno en contra y una abstención, con lo que quedó autorizado su regreso a las funciones parlamentarias. De acuerdo con lo aprobado, Carlos Ucán retomará sus labores legislativas a partir del próximo lunes 16 de noviembre. Eudaldo Chávez Molina dejará el cargo que ocupó durante su ausencia.