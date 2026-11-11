MÁS DE MIL JÓVENES PARTICIPARÁN EN EL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR EL 29 DE NOVIEMBRE

Un total de mil 116 jóvenes de la clase correspondiente y remisos participarán en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, programado para el próximo domingo 29 de noviembre en la Unidad Deportiva de Presidentes de México, informó Alondra Reyes Ku, jefa de la Junta Municipal de Reclutamiento de la Alcaldía de Campeche.

La funcionaria explicó que los participantes son los mismos jóvenes que realizaron su trámite de cartilla militar durante este año, por lo que deberán presentarse puntualmente para cumplir con esta etapa del proceso. El acceso a las instalaciones comenzará a las 7:30 de la mañana, mientras que el sorteo iniciará a las 8:00 horas. Reyes Ku precisó que únicamente los jóvenes inscritos podrán ingresar al área de la cancha donde se desarrollará la actividad.

Asimismo, indicó que los asistentes deberán acudir con pantalón de mezclilla, playera blanca y zapatos o tenis. También recomendó llevar alimentos o algún refrigerio, debido a que no existe una hora definida para la conclusión del sorteo.

La titular de Reclutamiento aclaró que los jóvenes no deben llevar físicamente su cartilla militar, para evitar extravíos o daños. En su lugar, deberán memorizar su número de matrícula o llevarlo anotado, ya que la identificación de los participantes se realizará mediante ese dato y no por sus nombres.