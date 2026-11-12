COMERCIANTES DE CIUDAD DEL CARMEN APUESTAN AL BUEN FIN 2026 PARA IMPULSAR SUS VENTAS PESE A DIFICULTADES ECONÓMICAS

Pese a las dificultades económicas que ha enfrentado el sector comercial durante el año, empresarios de Ciudad del Carmen mantienen expectativas favorables para el Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, con descuentos y promociones para atraer consumidores.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Ciudad del Carmen, Javier Hurtado González, informó que una parte importante de los negocios afiliados participará en esta edición, con ofertas especiales en distintos productos y servicios.

Destacó que existe una mayor participación de comerciantes en comparación con el año anterior, por lo que esperan que el incremento también se refleje en las ventas durante los cinco días de promociones. Asimismo, recomendó a los establecimientos difundir de manera clara sus descuentos y ofertas, para que los consumidores conozcan los beneficios de comprar durante esta campaña comercial.

Hurtado González también exhortó a las familias a aprovechar las promociones con responsabilidad y mantener un control de sus gastos, a fin de evitar que las compras afecten su economía durante el cierre del año.