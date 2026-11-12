5 DATOS DE LOS PIRATAS DE CAMPECHE QUE PARECEN INVENTADOS… Y SON REALES 

Vía: Leyendas del Mayab

1.- Lorencillo no era un apodo de cariño: era Laurens de Graaf, un holandés bajito de estatura que en 1685 llegó con más de 1,000 piratas y tomó Campeche por más de un mes.

2.- Pidieron rescate: 80,000 pesos y 400 vacas. No les pagaron… y quemaron la ciudad.

3.- Campeche no era un pueblito: era de los puertos más ricos de la Nueva España, porque de aquí salía el palo de tinte, una madera que en Europa valía oro.

4.- Por eso levantaron la muralla: 2,500 metros, 8 metros de alto, 8 baluartes. Se empezó en 1686 y se terminó en 1704. Hoy es la única ciudad amurallada de México.

5.- Lorencillo ya había venido antes: en 1672 quemó el astillero de San Román y se llevó 120,000 pesos en barras de plata.