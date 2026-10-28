INSEGURIDAD PREOCUPA A FIELES; IGLESIA LLAMA A ORAR POR LA PAZ DE LAS FAMILIAS

Ante la preocupación que persiste por los hechos de inseguridad, la Iglesia católica llamó a fortalecer la fe y elevar oraciones por la tranquilidad y seguridad de las familias.

Durante las festividades en honor a San Judas Tadeo, realizadas en la capilla de la colonia Miguel de la Madrid, el presbítero Seleno Calderón Canabal exhortó a los fieles a mantener su confianza en Dios y pedir la intercesión del santo para recuperar la paz en la comunidad.



Destacó que la oración representa un recurso de esperanza ante los momentos difíciles que enfrenta la sociedad, particularmente ante la inseguridad, que continúa entre las principales preocupaciones de las familias.