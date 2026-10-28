¡SÍ CERRARÁ KARIM’S Y DEJARÁ A 400 PERSONAS SIN EMPLEO!; DESMIENTE ANNABEL BÁEZ A JORGE LAVALLE

Contrario a lo que afirmó el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Jorge Luis Lavalle Mauri, de que se trata de una redistribución, la subsecretaria del Trabajo, Annabel Báez, reveló que la maquiladora Karim’s inició el recorte gradual o escalonado de personal, de 50 en 50 por etapa, hasta abarcar a los aproximadamente 400 empleados en medio de una situación económica que cada vez se complica más para decenas de familias.

Así, después de que durante meses las autoridades minimizaron y negaron las versiones sobre este cierre, hoy se convierte en una realidad.

Annabel Báez confirmó que la empresa comenzó con el recorte gradual de personal, mediante despidos escalonados de unos 50 empleados por etapa, quienes recibirán sus respectivas l¡qu¡d@ciones y finiquitos conforme a la ley, y recalcó que no sabe los motivos de la empresa para haber tomado esa decisión.

Reveló que los responsables de Karim’s se acercaron a la dependencia para que esté presente y dé fe y legalidad de que se está cumpliendo con los f¡n¡quitØs.

Explicó que puede haber algún trabajador en desacuerdo y denunciar despido injustificado, en lo que la Subsecretaría del Trabajo orientará sobre lo que implicaría un juicio a través de un módulo que instaló en las instalaciones de la maquiladora, a quien por este motivo le pidió garantizar un fondo o fideicomiso para que esos trabajadores puedan cobrar.

Annabel Báez dijo también que hay un módulo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche (Cencolab), para pagar a los empleados en el momento y cerrar esa relación de trabajo.