“NO TENEMOS NADA QUE TEMER”! LORENZO CÓRDOVA RESPONDE A SHEINBAUM Y RETA A REVISAR SU GESTIÓN EN EL INE

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien planteó la necesidad de revisar las administraciones anteriores del organismo electoral, y aseguró que durante su gestión no se encontraron irregularidades relevantes en el manejo de los recursos públicos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Córdova rechazó los cuestionamientos hacia su administración y acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de la crisis que, a su consideración, enfrenta actualmente el INE. Sostuvo que, durante los nueve años que encabezó el organismo, de 2014 a 2023, el instituto fue sometido constantemente a revisiones por distintas instancias fiscalizadoras.

Córdova afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó anualmente el ejercicio de los recursos del instituto y que las observaciones formuladas fueron atendidas en tiempo y forma. Incluso aseguró que la última auditoría correspondiente a su administración, realizada sobre el ejercicio 2022, concluyó sin señalamientos, argumento con el que defendió el manejo financiero del organismo durante su presidencia.

En su respuesta, también recordó que desde 2019 el Órgano Interno de Control (OIC) del INE estuvo encabezado por un funcionario designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Según Córdova, pese a las revisiones realizadas durante ese periodo, el órgano fiscalizador no encontró irregularidades relevantes y las faltas menores detectadas fueron sancionadas.