“PRESIDENTA HÁGANSE RESPONSABLES DE SU TADDEI, NO SEAN DESCARADOS”: LORET DE MOLA

—Morena la eligió con su mayoría en la Cámara de Diputados, no se puede tapar la corrupción con un dedo; ¿qué pasó?, íbamos muy bien

San Francisco de Campeche.- Ahora resulta que Morena no tiene nada que ver con el nombramiento de Guadalupe Taddei en el INE por haber salido corrupta, expresó en tono irónico el periodista Carlos Loret de Mola, dirigiéndose a Claudia Sheinbaum Pardo, a quien dijo: “Por favor, no nos insulte, no se puede tapar la corrupción con un dedo. ¿Qué pasó, presidenta? Íbamos muy bien”.

Y es que, tras los escándalos de corrupción que involucran videos de cercanía con un contratista favorito, contratos millonarios y la renuncia de Taddei, Sheinbaum Pardo promovió en su mañanera una narrativa para deslindarla de Morena.

Loret de Mola aseveró que el partido guinda designó a Guadalupe Taddei como presidenta del INE en la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría, y que, aunque fue mediante una tómbola, los nombres de los aspirantes eran morenistas. Además, resaltó el contraste: “Acuérdese Presidenta, usted festejó su llegada, publicó un tuit el que la elogiaba por su austeridad. Qué mal envejeció ese tuit. Su López Obrador dijo que era honesta”.

Y preguntó: “¿De dónde sacaron a Taddei?”. Luego respondió: “Se las recomendó Alfonso Durazo, que fue secretario de Seguridad de AMLO, gobernador de Sonora y es el presidente del Consejo Nacional de Morena, dio contrato a la familia del exmandatario sonorense y llegó a tener a 8 familiares trabajando en Gobiernos morenistas, además de avalar la sobrerrepresentación y darle superpoderes para hacer lo que quisiera en el INE, ‘y vaya que lo hizo’”.