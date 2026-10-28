CAMPECHE, EL ESTADO MÁS GOLPEADO: SE DESPLOMAN 35.1% LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

San Francisco de Campeche.- Campeche registró la mayor caída de participaciones federales del país, con una contracción del 35.1% en términos reales durante el periodo enero-agosto del año en curso, en medio de la debilidad económica nacional que provocó la primera disminución de estos recursos desde 2020, año de la pandemia.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las participaciones federales del Ramo 28 sumaron 983 mil 677 millones de pesos en los primeros ocho meses de 2026, una reducción anual real del 1.8%.

En total, 20 de las 32 entidades federativas reportaron disminuciones y, después de Campeche, se ubicaron Veracruz, con 17.9%; Quintana Roo, con 9.7%; Aguascalientes, con 7.6%; San Luis Potosí, con 5.6%, y Chihuahua, con 5.4%.

En contraste, Hidalgo encabezó los incrementos con 10.1%, seguido de Zacatecas (6.3%), Chiapas (4.9%), Colima (4.8%), Durango (3.6%), Coahuila (3.5%) y Guanajuato (3.3%).

La caída se relaciona con el debilitamiento de la economía mexicana, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento promedio inferior al 1% anual durante el último año.

Esto impactó la recaudación federal participable (RFP), que disminuyó 1.2% real entre enero y agosto de 2026, debido principalmente a una baja del 1.3% en los ingresos tributarios.

Las participaciones federales representaron el 50.4% del gasto federalizado y son fundamentales para financiar la operación de los gobiernos estatales y municipales, incluidos servicios personales, materiales, deuda y obra pública.

Su reducción representa una presión para las finanzas públicas locales, especialmente para Campeche, la entidad más afectada del país.

Fuente: El Economista.