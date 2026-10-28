EL 6 O 7 DE DICIEMBRE SERÁ ELECTO EL RELEVO DE TADDEI, ESTIMA RICARDO MONREAL
—Afectará el proceso electoral; es lo que pasa cuando el partido en el poder elige a personas corruptas: López San Martín
Si no ocurre nada en el transcurso del tiempo ni hay obstáculos en el proceso, entre el 6 y el 7 de diciembre próximo tendríamos un nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), estimó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
Al respecto, el periodista Manuel López San Martín escribió: “Todo en pleno proceso electoral, aunque digan que no afectará. Es lo que ocurre cuando el partido en el Gobierno lleva a personas corruptas -como lo fue Guadalupe Taddei- al frente del árbitro electoral”.