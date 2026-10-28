LAYDA ES OTRA VEZ NOTICIA NACIONAL POR LLAMAR “COBARDES” A ESTUDIANTES; REPLICAN EPISODIO EN EL PROGRAMA “¡QUÉ IMPORTA!”

En el programa ¡Qué importa!, transmitido por Imagen TV, sus conductores, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, criticaron a la gobernadora Layda Sansores por llamar “cobardes” a estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche y calificaron como una burla su afirmación de que vive en la austeridad.

Afirmaron que la gobernadora Layda Sansores “es una persona noble y de gran corazón, siempre y cuando no escribas artículos que hablen de ella ni la interrumpas cuando está hablando, porque se convierte en la reina de corazones… y te manda a callar aunque seas un estudiante”.

Y agregaron: “Esta gente (en referencia a Layda Sansores) se cree lo que dice, de que vive en la austeridad, pero ¿no se acuerdan de sus vacaciones en Madrid hace poquito, en restaurantes de lujo y cargada de joyas? Su austeridad es una burla señora, por favor”.

Y preguntaron, dirigiéndose a la mandataria: “¿No quiere unos votos para su partido, señora? Insultando a la gente, no entiendo”.