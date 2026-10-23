FUNCIONARIOS DE MORENA CONVIERTEN EVENTO DEL DIF EN ACTO DE CAMPAÑA: MIGUEL CARRILLO

—“NO SABEN LLEGAR AL PODER SIN PISOTEAR LA LEY”.

Ciudad del Carmen.- En una publicación difundida en sus redes sociales, el abogado Miguel Carrillo, a través de su página El Poder en la Mira, exhibió a funcionarios morenistas encabezados por la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís; la alcaldesa suplente de Carmen, Priscilla Isabel Heredia Novelo; la directora del DIF Estatal, Laura Sansores, y el coordinador estatal de la defensa de la 4T, Pablo Gutiérrez, a quienes acusó de convertir un supuesto evento altruista del organismo en un acto de campaña.

Como pruebas, mostró fotografías en las que las personas mencionadas aparecen en un ameno convivio, sonrientes y algunas de ellas portando diademas con corazones rojos.

El Poder en la Mira escribió: “Son tan miserables, que utilizan un supuesto evento altruista institucional para hacer campaña política disfrazada, malversando recursos públicos del DIF”.

“Esta es la verdadera personalidad de una familia hipócrita que pretende gobernar a los campechanos, recurriendo a estrategias electorales ilegales, toleradas por la secretaria de Turismo, la inepta confesa Adda Solís, y por la alcaldesa en funciones del Municipio de Carmen”, agregó.

Por último, aseveró: “No saben llegar al poder sin pisotear la ley. Fotos públicas obtenidas de la página oficial del DIF Carmen”.