CIRCULA EN REDES:TECHO ROTO Y CABLES SUELTOS DE LA TORRE DE ENSEÑANZA DEL IMSS SON UN RIESGO LATENTE PARA EL PERSONAL

—Dicha área se ubica arriba del teatro del Hospital General de Zona 1 o del Centro.

San Francisco de Campeche.- En redes sociales circulan fotografías que muestran las malas condiciones en que está la Torre de enseñanza ubicada arriba del Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un riesgo latente para el personal.

En el Hospital General de Zona número 1 o del Centro, donde se ubica dicha área, se ha señalado que está en mantenimiento, sin embargo, no hay indicios de atención, ni avisos preventivos pese a que el plafón del techo no está completo y algunas piezas podrían caer en cualquier momento, además de que hay cables sueltos.