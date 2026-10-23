11 ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL LESIONADOS EN LA VOLCADURA

POMUCH, Hecelchakán.— Once elementos de la Guardia Nacional lesionados es el saldo preliminar de la volcadura ocurrida en la carretera Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 55, en el tramo Pomuch-Hecelchakán.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Solo trascendió que los heridos fueron trasladados a la clínica del IMSS de Hecelchakán a bordo de ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y de otras instituciones de municipios como Tenabo y Calkiní.

Elementos de la Policía Municipal de Hecelchakán también acudieron al lugar para brindar apoyo vial y establecer un perímetro de seguridad. Posteriormente, personal de la Guardia Nacional de Carreteras se hizo cargo de las maniobras para prevenir otro accidente.