ALCALDÍA DE CAMPECHE IMPULSA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCENDIOS CON TALLERES GRATUITOS

La Alcaldía de Campeche promueve la prevención de accidentes e incendios mediante talleres gratuitos de Protección Civil, con el objetivo de preparar a la población para actuar ante emergencias en el hogar y los centros de trabajo. Guadalupe Rodríguez Chávez, directora de Proximidad y Protección Civil, informó que hasta la fecha se han impartido 25 talleres, cursos y capacitaciones, con un impacto directo en 526 personas, entre ciudadanos, empresarios y trabajadores.

La funcionaria explicó que los cursos incluyen el uso y manejo de extintores, atención de incendios, prevención de accidentes comunes, elaboración de planes de emergencia y programas internos de Protección Civil. También contemplan la integración de brigadas multifuncionales y la habilitación de refugios temporales, con el propósito de fomentar una respuesta responsable y solidaria ante situaciones de riesgo.

Rodríguez Chávez invitó a los campechanos, empresarios y trabajadores a aprovechar estos servicios gratuitos y acudir al Centro de Atención Municipal (CAM), donde pueden solicitar información sobre los cursos disponibles y elegir la capacitación que mejor responda a sus necesidades.