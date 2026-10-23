GOBIERNO EXIGE PLACAS VIGENTES, PERO ES EL PROPIO ESTADO EL QUE NO TIENE LAS NUEVAS

La declaración de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, sobre la obligación de circular con placas vigentes genera una evidente contradicción para los automovilistas: mientras la autoridad anuncia infracciones para quienes no porten las nuevas láminas, el propio Gobierno del Estado mantiene a ciudadanos a la espera porque no cuenta con placas suficientes para entregar.

Muñoz Martínez sostuvo que circular sin las placas correspondientes constituye una infracción y que los agentes pueden sancionar a quienes no hayan realizado el cambio.

Así que, automovilista, si cumpliste con el procedimiento establecido, pagaste tus derechos y obtuviste una cita, ahora tendrás que esperar a que el Gobierno del Estado tenga disponibles las placas, incluso sin una fecha definida para su entrega.

Mientras tanto, corres el riesgo de ser infraccionado por no portar unas láminas que la propia autoridad todavía no puede proporcionarte. Como constancia del trámite, te entregan un tarjetón que difícilmente ofrece las mismas garantías para circular por carretera que contar con las placas correspondientes.

Ante esta situación, toma tus previsiones. Una vez más, el mundo al revés en el Gobierno de Layda Sansores: el ciudadano cumple, paga y espera, mientras la autoridad que debe entregarle las placas es la misma que puede sancionarlo por no tenerlas.