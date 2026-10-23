ISLA AGUADA EN RIESGO DE PARALIZAR SERVICIOS POR FALTA DE RECURSOS

– LA FALTA DE RECURSOS NO SOLO FRENA LOS SERVICIOS: TAMBIÉN MANTIENE A OSCURAS A PARTE DE ISLA AGUADA

La falta de recursos mantiene en dificultades la operación de servicios básicos en Isla Aguada, donde el comisario municipal, Alberto Emir Aranda Téllez, advirtió que el combustible está por agotarse y que podrían detenerse vehículos y maquinaria utilizados para atender las necesidades de la comunidad.

Aranda Téllez señaló que, tras la salida de la tesorera del Ayuntamiento de Carmen, Lady Laura Luna León, aún no se define la fecha para recibir la siguiente partida presupuestal, mientras el recurso correspondiente al mes anterior resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la comunidad.

Pero las limitaciones presupuestales también alcanzan al alumbrado público. El comisario municipal, señaló que la falta de recursos ha impedido adquirir fotoceldas, cable y luminarias necesarias para atender las zonas que permanecen sin iluminación.

Aseguró que esperaban recibir una partida que permitiera recuperar parte del alumbrado, pero hasta el momento el recurso no ha llegado. Esto ha dejado a varios sectores de la comunidad en tinieblas.