OLA DE VIOLENCIA EN CAMPECHE: DOS EJECUTADOS, DOS BALEADOS Y ATAQUES CON FUEGO EN TRES DÍAS

En apenas tres días, la violencia de alto impacto dejó dos personas asesinadas, dos más heridas por disparos —entre ellas un adolescente—, dos vehículos incendiados y detonaciones de arma de fuego en calles de Campeche y Ciudad del Carmen.

Mientras el Gobierno del Estado sostiene que Campeche mantiene condiciones de seguridad, los hechos registrados entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre muestran una sucesión de ataques que ya se acumulan en investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

El primer caso ocurrió el martes 20, cuando fue localizado el cuerpo de F.J.A.T., de 44 años, conocido como “La Momia”, dentro de una fosa clandestina en un campo mecanizado de Uayamón. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el domingo 18 de octubre.

Ese mismo día, un adolescente de 17 años ingresó al Hospital General del IMSS de Champotón tras recibir un disparo en una pierna. El ataque habría sido cometido por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en la localidad de Villa Guadalupe.

La violencia continuó el miércoles 21, con el incendio provocado de un vehículo en la colonia Manigua, y el jueves 22, cuando una motocicleta también fue incendiada. En ambos casos, testigos señalaron la presencia de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes habrían utilizado un líquido inflamable para prender fuego a las unidades.

La noche del jueves se registró otro hecho de mayor gravedad en la colonia 23 de Julio, donde L.E.G.H., de 31 años, recibió impactos de bala en el pecho y el abdomen, por lo que murió en el lugar. En el mismo ataque, F.J.R.S. resultó lesionado.

Horas después, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en la capital campechana, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego presuntamente realizadas por sujetos que viajaban en motocicletas. En el sitio fueron localizados casquillos percutidos.

Como le acabamos de informar, la mañana de este viernes fueron encontradas dos armas de fuego en calles de la colonia Cumbres, en la capital campechana.

Pese a la movilización de las corporaciones de seguridad ante estos hechos, hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con los casos señalados.

La sucesión de homicidios, ataques armados e incendios provocados vuelve a colocar en el centro del debate la estrategia de seguridad en el estado y la capacidad de las autoridades para contener los delitos de alto impacto.