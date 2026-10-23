EN MORENA SIMULAN DEMOCRACIA CON DEDO ENCUESTAS”; LAYDA ADELANTÓ A PABLO: FROILÁN PALESTINO
-También cierra espacios o acceso a candidaturas a cargos públicos a militantes de años para favorecer a allegados de dirigentes
Al cuestionar las encuestas internas, que llamó “dedo encuestas”, Froilán Palestino Cruz, militante de Morena con años de trayectoria dentro en el movimiento, acusó a la gobernadora Layda Sansores de impulsar a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la 4T en Campeche, antes de que Morena lanzara la convocatoria y la militancia definiera.
La promoción anticipada de Gutiérrez Lazarus evidencia una imposición, pues, recalcó, la militancia no lo eligió y ahora es coordinador de la cuarta transformación, no candidato, pero ya está expuesto por la gobernadora y esto lo ven muy mal.
Y agregó: “Pablo es el ejército de Morena, porque es una imposición, entonces, ¿a qué estamos jugando? Si estamos jugando a simular la democracia, pues ahí está el ejemplo que estamos construyendo”.
Pero no es todo, pues las dirigencias han cerrado espacios o no dan oportunidades o acceso a candidaturas o cargos públicos a militantes con años de trabajo, para favorecer a personas provenientes de otros partidos o cercanas a los grupos que actualmente controlan las estructuras políticas, criticó Palestino Cruz.
“He visto que hay una dispersión de puestos públicos o de candidaturas a personas allegadas al grupo que actualmente controla el partido”, puntualizó.