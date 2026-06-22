VECINOS ALERTAN QUE CABLES HACEN CORTO DESDE HACE TRES SEMANAS EN LA 23 DE JULIO

Habitantes de la colonia 23 de Julio denunciaron un riesgo eléctrico sobre la calle Chechén, entre avenida Palmas y Caoba, donde cables del tendido aéreo chocan constantemente entre sí cuando se registran fuertes vientos, generando cortos circuitos que mantienen preocupadas a las familias del sector.

La problemática lleva al menos tres semanas sin ser atendida y representa un peligro debido a la cercanía de viviendas habitadas por menores de edad, además de un árbol que podría incendiarse en caso de una descarga de mayor intensidad.

Los afectados señalaron que personal de Protección Civil ya acudió al lugar para realizar una inspección y tomar evidencias fotográficas, pero hasta el momento no se han efectuado trabajos para corregir la situación. También solicitaron el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y les indicaron que debían reportar el problema al 911, mientras que en los servicios de emergencia les respondieron que no les corresponde atender este tipo de casos.

Ante la falta de respuesta, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para intervenir antes de que ocurra un accidente que ponga en riesgo la integridad de las familias y provoque daños materiales en la zona.