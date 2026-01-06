ACCIDENTES VIALES DEJARON 82 MUERTOS EN CIUDAD DEL CARMEN DURANTE 2025

Un total de 37 accidentes de tránsito provocaron la muerte de 82 personas en el municipio de Ciudad del Carmen durante 2025, convirtiendo a ese año en uno de los más letales en materia de siniestralidad vial.

Del total de percances fatales, el 70 por ciento ocurrió en carreteras y el 30 por ciento en la zona urbana. En cuanto al tipo de unidades involucradas, el 57 por ciento de los hechos fue atribuido a motociclistas y el 43 por ciento a conductores de automóviles. El exceso de velocidad, la falta de precaución y el uso del teléfono celular al conducir fueron identificados como las principales causas.

En el desglose de víctimas, los pasajeros encabezan la estadística con 45 fallecimientos, seguidos por motociclistas con 20 muertes, conductores con 10 decesos y peatones con siete casos.

La elevada cifra de pasajeros fallecidos se explica, en gran medida, por el accidente registrado la madrugada del 8 de febrero de 2025 en la carretera federal 186, en el tramo Chablé–Aguacatal, donde un autobús de pasajeros y un tráiler cargado con diésel chocaron de frente y se incendiaron, dejando 36 pasajeros muertos, además de ambos conductores.

La zonificación de los accidentes fatales señala a la carretera federal 180, en el tramo de Nuevo Campechito al entronque de Sabancuy, como la vía con mayor número de casos, con 18 reportes. Le siguieron la carretera 259, con seis hechos, y la 186, con dos más. En la zona urbana se contabilizaron 11 decesos en distintas colonias del municipio.

Durante ese año, el director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Carmen, Nicomedes de los Santos Ramos, informó que diariamente se registran entre 30 y 40 hechos de tránsito, de los cuales alrededor del 40 por ciento involucra a motociclistas. Pese a la aplicación de medidas como alcoholimetría y radares con fotomulta, los accidentes viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en el municipio.