LA JUSTICIA PARECE TENER FAVORITOS Y LA CORRUPCIÓN DESCANSA TRANQUILA… IGUAL QUE EN PALENQUE

Por: Fuerza Informativa Azteca.

En un reportaje publicado en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA) señaló que en México la justicia parece tener favoritos, ya que Adán Augusto López acumula 37 denuncias penales sin que la Fiscalía General de la República (FGR) lo toque, mientras en el Congreso las solicitudes formales para investigarlo “duermen”, lo que especialistas atribuyen a la protección política que le proporciona el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero no es todo, pues su excolaborador y socio Hernán Bermúdez sigue en silencio desde El Altiplano, donde su proceso se extendió 3 meses más y no ha rendido declaración.

“La corrupción descansa tranquila… igual que en Palenque”, sentenció.