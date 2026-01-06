EMPRESARIO LLAMA CORRUPTA A LA GOBERNADORA ROCÍO NAHLE Y ANUNCIA DENUNCIA PARA COBRARLE $50 MILLONES MÁS INTERESES

En sus redes sociales el periodista Roberto Sosa replicó un escrito del empresario Alejandro Cossío Hernández dirigido a la gobernadora Rocío Nahle, a quien tacha de corrupta y acusa de no pagarle más de 50 millones de pesos que le adeuda el Gobierno de Veracruz, por lo cual la denunciará para cobrarle el capital más intereses por la vía judicial, le aclara que se va de la entidad en busca de tratamiento “cáncer neuroendocrino”, en Europa y Estados Unidos, “donde sí hay medicina de primer mundo”, y le expone más de 10 puntos que, resume, son “una pequeña muestra del tamaño de tus mentiras”.



Al reiterarle a la mandataria que es corrupta, Cossío Hernández expone casos que llamó mentiras, entre las cuales están asegurarle a una pobre mujer que la va a ayudar para su tratamiento de cáncer en el Centro de Cancerología (Cecan), cuando este instituto médico está obligado a tratar a todos los veracruzanos sin cobrar un peso, pero además ya no es más un buen centro de tratamiento contra el cáncer por falta de medicamentos, los pocos médicos buenos que había han renunciado y por su Gobierno aún no terminan de instalar 3 nuevos equipos.



También, hacer un pésimo programa de bacheo; la falta de licitación para seguros, servicios integrales de Sesver, alimentos de las cárceles y uniformes de dependencias, mientras las pocas obras que se hicieron están mal hechas, no hay para cuándo se haga el puente sobre el río Jamapa, pues no ha licitado ni el anteproyecto; despreciar a la democracia y a la transparencia al hacerse guaje para que los diputeibol no hagan el reglamento para la revocación de tu mandato, e intentar quitarles a los trabajadores su compensación en dinero y hacer otro más de tus negocios con su nefasto secretario de Finanzas.

Escrito completo: https://www.facebook.com/share/p/1H2fzJVSFx/?mibextid=wwXIfr