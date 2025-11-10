DENUNCIA INTENTO DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN Y QUE AUTORIDADES AÚN NO DAN RESPUESTA A SU DENUNCIA

Saúl Pérez Esquivel, entrenador de perros, denunció públicamente que hace un mes fue víctima de un intento de secuestro y extorsión en las afueras de la ciudad, concretamente sobre el periférico de Campeche, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado respuesta a su denuncia.

De acuerdo con su testimonio, compartido en redes sociales, el suceso ocurrió cuando fue citado en una zona alejada para realizar supuestamente un entrenamiento de perros ganaderos y de cacería, algo habitual en su trabajo.

Sin embargo, al llegar al camino de terracería notó algo extraño y decidió regresar, momento en el que recibió una videollamada con amenazas.

“Me dijeron que si no paraba el carro iban a volar plomazos, y me enseñaron un arma larga”, relató el entrenador, quien inmediatamente aceleró de regreso hacia el periférico y acudió a la Fiscalía a presentar su denuncia.

Pérez Esquivel aseguró que pese a haber denunciado el intento de secuestro, no ha recibido seguimiento ni avances en la investigación, ante lo cual pidió a la población estar alerta y extremar precauciones al acudir a citas o servicios en lugares apartados.