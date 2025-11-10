LLUVIA Y VIENTO DERRIBAN ÁRBOL Y REVIENTAN CABLES ELÉCTRICOS

Escárcega.- El domingo, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico después de un fuerte aguacero acompañado de rachas intensas de viento, lo que provocó daños en la línea y generó riesgo en la zona.

El hecho ocurrió la tarde de ayer en la avenida Héctor Pérez Martínez, por la calle 51 de la colonia Esperanza.

Personal de Protección Civil arribó al lugar y acordonó el área para evitar riesgos, mientras se espera la llegada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que los cables sueltos representan peligro para vecinos y transeúntes.