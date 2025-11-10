TRÁILER IMPACTA ACUEDUCTO PRINCIPAL QUE ABASTECE A CIUDAD DEL #CARMEN

Esta mañana, en el kilómetro 60 de la carretera entre Isla Aguada – Sabancuy, un tráiler perdió el control, salió de la cinta asfáltica y colisionó contra un tramo del acueducto principal que abastece a Ciudad del Carmen.

El impacto provocó la ruptura de una sección de la tubería del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (SMAPAC), lo que generó una pérdida considerable de agua y podría ocasionar interrupciones temporales en el servicio.

Personal de SMAPAC se encuentra en el sitio realizando el cierre del flujo, evaluando los daños y trabajando para restablecer el abastecimiento a la brevedad.