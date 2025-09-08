TAQUERO HIERE CON ARMA BLANCA A UN HOMBRE; SE REFUGIA EN SU CASA

Ciudad del Carmen.- Un hombre conocido como “El Chaparro”, taquero de la colonia Independencia, lesionó con un arma blanca a otro sujeto durante un altercado registrado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

Testigos relataron que el agresor atacó a la víctima con un cuchill0, ocasionándole dos heridas. Aunque no se precisaron los motivos de la riña, trascendió que el señalado también resultó golpeado durante el enfrentamiento.

Tras la agresión, “El Chaparro” ingresó a su vivienda y no volvió a salir, lo que impidió que los elementos de la Policía Municipal pudieran entrevistarlo.

Paramédicos atendieron al hombre herido en el sitio, aplicándole curaciones y vendajes sin que fuera necesario su traslado al hospital.

Los agentes policiacos permanecieron algunos minutos en la zona, pero al no obtener respuesta del presunto responsable optaron por retirarse, dejando el caso a disposición de las autoridades competentes.