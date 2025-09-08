lunes, septiembre 8, 2025
Lo último:
Locales

CHOQUE MÚLTIPLE EN LA COLOSIO DEJA DAÑOS MATERIALES Y CAOS VIAL

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- Daños materiales de regular cuantía y congestionamiento vial fue el saldo de un choque entre tres vehículos ocurrido sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.

La conductora de un automóvil particular no guardó su distancia e impactó por alcance a un motociclista, quien salió proyectado contra una camioneta.

Los tres vehículos quedaron varados en la zona, lo que generó un fuerte caos vehicular. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al sitio y se encargaron de dirigir la circulación en las diferentes avenidas aledañas para restablecer el tránsito.

También te puede gustar

ASF ENCUENTRA QUE EL GOBIERNO DE LAYDA COMPRÓ A UN SOBREPRECIO UNA CÁMARA HIPERBÁRICA SIN CUMPLIR CON LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO

Publicad0rTelemar

28 mil cubrebocas ha entregado el IET a usuarios del transporte público

telemarwebmaster_gs2m70wg

CONTINÚA LA VENGANZA DE LAYDA Y MARCELA

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *