CHOQUE MÚLTIPLE EN LA COLOSIO DEJA DAÑOS MATERIALES Y CAOS VIAL

San Francisco de Campeche.- Daños materiales de regular cuantía y congestionamiento vial fue el saldo de un choque entre tres vehículos ocurrido sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.

La conductora de un automóvil particular no guardó su distancia e impactó por alcance a un motociclista, quien salió proyectado contra una camioneta.

Los tres vehículos quedaron varados en la zona, lo que generó un fuerte caos vehicular. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al sitio y se encargaron de dirigir la circulación en las diferentes avenidas aledañas para restablecer el tránsito.