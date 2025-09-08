EJIDATARIOS DE CAYAL EXIGEN QUE CFE LES PAGUE YA DERECHO DE SUELO DEL QUE SE BENEFICIA DESDE HACE MÁS DE 18 AÑOS

San Francisco de Campeche .- Campesinos de San Antonio Cayal se manifestaron en Palacio de Gobierno para denunciar que desde hace más de 18 años la CFE no les paga derecho de suelo al ejido, incluso han ganado 3 demandas para recibir 10 millones de pesos pero no les ha pagado, ante lo cual si no hay pronto un acuerdo “que quiten sus postecitos”.



Encabezados por Daniel Pech Can, precisaron que son afectados 75 ejidatarios, ante lo cual pedirán la ayuda de la gobernadora, para agilizar que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) haga avalúo con precio comercial, pues ya ganaron amparo, pero de no obtenerla bloquearían este sábado la carretera federal para recuperar lo que, recalcaron, es suyo, y acudirán a la SCT, contra quien hay querella, para preguntar por qué no ha emitido sentencia para tener el plano que se necesita.



Recalcaron que incluso el rancho Santa Genoveva está obligado a realizar estudios para determinar lo del pago que tampoco ha hecho.

Revelaron que la CFE les ofrece 14 mil

900 pesos por 22 hectáreas, pero un pago que no le hagas te “cortan” la luz. “Nuestro delito es ser campesinos y no nos quiere ayudar, y como ya no hay Tribunal Agrario tenemos que viajar a Mérida y es costoso, además de que la empresa Santa Genoveva no quiere pagar el avalúo, como se le ordenó legalmente”, se quejaron.

