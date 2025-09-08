lunes, septiembre 8, 2025
Lo último:
Locales

ENREDES: VAMOS POR 10 MIL FIRMAS PARA EXIGIR JUICIO POLÍTICO CONTRA EL DIPUTADO ANTONIO JIMÉNEZ: CAMPECHANOS UNIDOS

Publicad0rTelemar

Mediante una publicación en sus redes sociales, la página denominada Campechanos Unidos convocó a los campechanos a recabar 10 mil firmas para pedir juicio político contra el diputado morenista José Antonio Jiménez.
El texto señala: “¿Qué es más importante campechano? Expropiación o juicio político para Antonio Jiménez, vamos Campeche, con 10 mil firmas podemos exigir el juicio político de la Jimenita”.


Y anexa una foto del legislador con la leyenda: “Qué quieres Campeche? Expropiación o juicio político”.

También te puede gustar

ROBA PUERTA DE ALUMINIO DE CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO DEL MALECÓN A LA LUZ DEL DÍA

Publicad0rTelemar

Bebé fallece por supuesta sobre dosis de anestesia en el IMSS.

telemarwebmaster_gs2m70wg

A pesar de la sequía en Campeche, CONAGUA no declarará contingencia: SDR

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *