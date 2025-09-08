ENREDES: VAMOS POR 10 MIL FIRMAS PARA EXIGIR JUICIO POLÍTICO CONTRA EL DIPUTADO ANTONIO JIMÉNEZ: CAMPECHANOS UNIDOS

Mediante una publicación en sus redes sociales, la página denominada Campechanos Unidos convocó a los campechanos a recabar 10 mil firmas para pedir juicio político contra el diputado morenista José Antonio Jiménez.

El texto señala: “¿Qué es más importante campechano? Expropiación o juicio político para Antonio Jiménez, vamos Campeche, con 10 mil firmas podemos exigir el juicio político de la Jimenita”.



Y anexa una foto del legislador con la leyenda: “Qué quieres Campeche? Expropiación o juicio político”.