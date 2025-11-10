MARCHA DE ESTE 15 ES AJENA A PARTIDOS Y PARA EXIGIR RENUNCIAS DE SHEINBAUM, LAYDA Y MARCELA, Y RUTAS ORIGINALES AL KO’OX: GENERACIÓN Z CAMPECHE

San Francisco de Campeche .- A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el movimiento juvenil Generación Z Campeche aclaró que no apoyan a ningún partido político y que su marcha del próximo 15 de este mes de noviembre es, entre otros puntos, para exigir la revocación de mandato o destitución inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, la renuncia de la gobernadora Layda Sansores y la destitución o renuncia de la jefa de Seguridad, Marcela Muñoz, y el regreso de las rutas originales al nuevo sistema de transporte Ko’ox.



En su texto detalla sus propuestas que, a nivel federal, son: Revocación de mandato o destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; renuncia total de Morena en los niveles federal, estatal y municipal; Gobierno provisional encabezado por el Congreso durante un año; redistribución equitativa de curules entre partidos en ambas cámaras; prohibición de coaliciones partidistas y convocatoria inmediata a elecciones presidenciales tras la destitución.



En Campeche: Renuncia de la gobernadora Layda Sansores; destitución de la jefa de seguridad, Marcela Muñoz Martínez, y restitución de rutas anteriores al sistema de transporte Ko’ox.



Tras recalcar que la caminata es apartidista, Generación Z Campeche subraya que su objetivo es que el país tenga un reinicio en la forma de gobierno.